Mahzen-49 Operasyonunda 32 Tutuklama - Son Dakika
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Mahzen-49 Operasyonunda 32 Tutuklama

Mahzen-49 Operasyonunda 32 Tutuklama

Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen 'Mahzen-49' operasyonda çökertilen suç örgütünün, elebaşı Durmuş Görmez'in de içerisinde bulunduğu üyesi 30 şüpheli tutuklandı. Şahısların adliyeden cezaevine sevki sırasında elebaşı, gazetecilere, 'Örgüt lideri olsaydım, tırlarım, kamyonlarım olurdu' diye bağırdı.

31.05.2024 19:12
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"Mahzen-49"operasyonunda 32 tutuklama

Suç örgütü elebaşı gazetecilere böyle seslendi

ÇANKIRI - Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen "Mahzen-49" operasyonda çökertilen suç örgütünün, elebaşı Durmuş Görmez'in de içerisinde bulunduğu üyesi 30 şüpheli tutuklandı. Şahısların adliyeden cezaevine sevki sırasında elebaşı, gazetecilere, "Örgüt lideri olsaydım, tırlarım, kamyonlarım olurdu" diye bağırdı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen "Mahzen-49"operasyonunda, elebaşı Durmuş Görmez'in olduğu organize suç örgütü çökertilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyonda, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 105 adres, 122 şahsa yönelik yapılan Özel Harekat destekli operasyon çerçevesinde, şu ana kadar toplam 110 şahıs yakalandı. Operasyon çerçevesinde, 120 şahsın da konu ile alakalı beyanı alındı.

Elebaşının da aralarında olduğu 32 kişi tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan, aralarında elebaşı Durmuş Görmez'in de olduğu 32 kişi tutuklandı, 10 şahıs adli kontrol şartıyla, 8 şahıs ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan operasyonun Çankırı'da bugüne kadar yapılan en büyük operasyon olduğu öğrenildi.

"Örgüt lideri olsaydım, tırlarım, kamyonlarım olurdu"

Tutuklanan şahıslar, geniş güvenlik önleminin ardından cezaevine gönderildi. Şahısların adliyeye sevki sırasında Durmuş Görmez, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Arkadaşlar, örgüt lideri olaydım şimdi tırlarım, kamyonlarım, dairelerim olurdu" diye bağırdı.

Operasyonda ele geçirilenler şoke etti

Operasyon çerçevesinde yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında 26 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 248 adet tabanca parçası, 14 adet tarihi eser niteliğindeki parça, farklı çaplarda 4 bim391 adet fişek, 106 adet bıçak, 15 adet jop ve sopa, 5 adet muşta, 529 adet sentetik ecza hapı, 18 gram esrar ve kullanımlık kokain, metamfetamin maddesi, 98 gram bonzai, 344 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 458 adet yazılı senet ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mahzen-49 Operasyonunda 32 Tutuklama - Son Dakika

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