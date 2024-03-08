Mahzen-5 Operasyonunda Üç Ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-5' operasyonlarında üç ayrı organize suç örgütü çökertilirken, operasyon kapsamında Aydın'da gözaltına alınan elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-5' operasyonlarında Eskişehir'de Hayati Uğur'un, İstanbul'da Gökhan Yaşlı'nın, Aydın'da Ahmet Hano'nun elebaşılığını yaptığı üç ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 36 şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" dedi.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında operasyonun ayrıntılarına da yer verildi. Aydın'ın Söke ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon kapsamında, online satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenlenen sahte fatura-fişleri muhasebecileri vasıtasıyla Maliye Bakanlığı'na bildirmek suretiyle haksız yere vergi iadesi aldıkları tespit edilen 18 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik ve yaklaşık 220 milyon lira sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği açıklandı.
4 il genelinde düzenlenen operasyonlarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği, 250 adet casus kamera, 14 milyon lira değerinde 22 adet mağdurlar adına yazılmış senet, 5 milyon lira tutarında bin 721 adet sahte fatura fiş, çok sayıda sahte mühür, soğuk damga, kaşe ve sahte kimlik ile çok miktarda Türk lirası, döviz ve altına el konuldu.
Operasyon kapsamında Aydın'da gözaltına alınan 18 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - AYDIN
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