'Mahzen-5' Operasyonunda Üç Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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'Mahzen-5' Operasyonunda Üç Organize Suç Örgütü Çökertildi

\'Mahzen-5\' Operasyonunda Üç Organize Suç Örgütü Çökertildi

Aydın'da gerçekleştirilen 'Mahzen-5' operasyonunda, üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyon kapsamında yakalanan 18 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Operasyon sonucunda, nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik suçlarından yaklaşık 220 milyon lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Ayrıca, operasyonlarda çok sayıda silah, casus kamera, sahte fatura fişleri ve sahte kimlikler ele geçirildi.

09.03.2024 09:50  Güncelleme: 09:52
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'Mahzen-5' operasyonlarında üç ayrı organize suç örgütü çökertilirken, operasyon kapsamında Aydın'da gözaltına alınan elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon kapsamında, online satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenlenen sahte fatura-fişleri muhasebecileri vasıtasıyla Maliye Bakanlığı'na bildirmek suretiyle haksız yere vergi iadesi aldıkları tespit edilen 18 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik ve yaklaşık 220 milyon lira sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği açıklandı.

4 il genelinde düzenlenen operasyonlarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği, 250 adet casus kamera, 14 milyon lira değerinde 22 adet mağdurlar adına yazılmış senet, 5 milyon lira tutarında bin 721 adet sahte fatura fiş, çok sayıda sahte mühür, soğuk damga, kaşe ve sahte kimlik ile çok miktarda Türk lirası, döviz ve altına el konuldu.

Operasyon kapsamında Aydın'da gözaltına alınan 18 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Örgütlü Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Haksız Kazanç Sağlamak" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden örgüt lideri dahil 6 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Mahzen-5' Operasyonunda Üç Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

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