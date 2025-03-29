Makam aracıyla kaza yapan belediye başkanı ağır yaralandı

Aksaray'da merkez ilçeye bağlı CHP'li Taşpınar Belde Belediye Başkanı İsmail Yılmaz idaresindeki makam aracı, Yeni Sanayi Sitesi yakınındaki kavşaktan üniversite istikametine dönerken sanayi istikametine seyreden kargo minibüsüne ile çarpıştı.

BAHÇE DUVARINA ÇARPIP TAKLA ATTI

Çarpışmanın etkisiyle bahçe duvarına çarparak takla atan makam aracının hurdaya döndüğü kazada belediye başkanı yaralanırken, diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı başkanı ve minibüs sürücüsünü ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

DURUMU AĞIR

Burada tedavi altına alınan belediye başkanının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.