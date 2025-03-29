Makam aracıyla kaza yapan belediye başkanı ağır yaralandı - Son Dakika
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Makam aracıyla kaza yapan belediye başkanı ağır yaralandı

Aksaray'da makam aracı ile kargo minibüsünün çarpıştığı kazada, Taşpınar Belde Belediye Başkanı İsmail Yılmaz ağır yaralandı. Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle makam aracı bahçe duvarına çarpıp takla attı. Yaralı başkan ve minibüs sürücüsü, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Başkanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

29.03.2025 00:36
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Aksaray'da merkez ilçeye bağlı CHP'li Taşpınar Belde Belediye Başkanı İsmail Yılmaz idaresindeki makam aracı, Yeni Sanayi Sitesi yakınındaki kavşaktan üniversite istikametine dönerken sanayi istikametine seyreden kargo minibüsüne ile çarpıştı.

BAHÇE DUVARINA ÇARPIP TAKLA ATTI

Çarpışmanın etkisiyle bahçe duvarına çarparak takla atan makam aracının hurdaya döndüğü kazada belediye başkanı yaralanırken, diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı başkanı ve minibüs sürücüsünü ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

DURUMU AĞIR

Burada tedavi altına alınan belediye başkanının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Aksaray, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Makam aracıyla kaza yapan belediye başkanı ağır yaralandı - Son Dakika

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