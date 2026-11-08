Malatya Akçadağ\'da yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Malatya Akçadağ'da yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sabah saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Yağmurlu mevkiinde yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Akçadağ Yağmurlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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