Malatya Akçadağ\'da yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Akçadağ Yağmurlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.