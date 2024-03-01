Malatya Arapgir'de Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya Arapgir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Malatya Arapgir\'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Malatya'nın Arapgir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.03.2024 19:16  Güncelleme: 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Arapgir ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya Arguvan - Arapgir karayolu Karababa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Arapgir istikametine seyir halinde olan Turan Kılıç (68) idaresindeki otomobil karşı yönden gelen M.K. (50) yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan Kılıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, Arapgir, Hastane, Ölüm, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya Arapgir'de Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Telefonda başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü
    20:01 Telefonda başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telefonda başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, güvenlik kameralarına yansıyan anlar kaydedildi. İddiaya göre, bir sitede görevli olan S.A. ile A.Ş. arasında telefonda yaşanan tartışma sonucunda S.A. ateş açtı ve A.Ş. karşılık verdi. Yaralanan S.A. hastaneye kaldırılırken, A.Ş. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • DAEŞ'e finansman sağlayan 4 zanlı tutuklandı
    19:59 DAEŞ'e finansman sağlayan 4 zanlı tutuklandı

    Zonguldak'ta DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. DEAŞ terör örgütüne üye olan ve finans sağlama suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Batman'da hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı
    19:59 Batman'da hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

    Batman'ın Kozluk ilçesinde polisin durdurduğu tırın dorsesinde etrafı hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

  • Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    19:57 Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Edirne Havsa yolu Tayakadın köyü mevkiinde meydana gelen kazada, M.K. kontrolündeki bir otomobil ile 22 BK 160 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, aralarında bir bebeğin de olduğu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği tır, evin duvarına çarparak durabildi
    19:54 Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği tır, evin duvarına çarparak durabildi

    Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeki bir tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek bir evin duvarına çarptı. Kazada herhangi bir aracın olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

  • Sakarya'da tır sürücüsü kalp krizi geçirerek evin duvarına çarptı
    19:52 Sakarya'da tır sürücüsü kalp krizi geçirerek evin duvarına çarptı

    Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeki bir tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi ve kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Tır, bir evin duvarına çarparak durabildi. Sürücü, ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada herhangi bir aracın olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

  • Minibüsün çarptığı yaşlı kadın feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
    19:52 Minibüsün çarptığı yaşlı kadın feci şekilde can verdi... O anlar kamerada

    Hatay'ın Arsuz ilçesinde, minibüsün çarptığı yaşlı kadın, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ezilerek can verdi. Kaza sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı ve tutuklandı.

  • Adana'da kilolarca sakatat ve et çöpe atıldı
    19:45 Adana'da kilolarca sakatat ve et çöpe atıldı

    Adana'da zabıta ekiplerince Ramazan öncesi kasaplar çarşısına yapılan denetimde hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı. Ruhsatı olmayan bazı iş yerleri ise mühürlendi.

  • Osmaniye'de arazi kavgasında 3 kişi hayatını kaybetti
    19:36 Osmaniye'de arazi kavgasında 3 kişi hayatını kaybetti

    Osmaniye'de yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 4 kişiden biri de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ölmüştür. Tutuklanan Erol Ö., cezaevine gönderilmiştir. Diğer yaralıların tedavileri devam etmektedir.

  • Tarsus'ta şarampole yuvarlanan araç sürücüsü hayatını kaybetti
    19:36 Tarsus'ta şarampole yuvarlanan araç sürücüsü hayatını kaybetti

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski Ankara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Müfit Güner'in kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Ankara'da Kaçakçılık ve Örgütlü Suç Operasyonu: 26 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
    19:30 Ankara'da Kaçakçılık ve Örgütlü Suç Operasyonu: 26 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 26 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 11 şüphelinin silah ticareti, yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından tutuklanmaları talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildiği açıklandı. Operasyonlar sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeler, silahlar ve mühimmatlar ele geçirildi.


17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:18 Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı Çok sayıda yaralı var Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
17:16 Kahramanmaraş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
18:26 Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
17:18 Park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü Park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü
15:59 Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
14:41 2 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenin mesajları ortaya çıktı: Keşke aynı yaşta olsak 2 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenin mesajları ortaya çıktı: Keşke aynı yaşta olsak
14:34 İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 19:59:14. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya Arapgir'de Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement