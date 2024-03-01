Malatya Arapgir\'de Trafik Kazası: 1 Ölü

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Malatya'nın Arapgir ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya Arguvan - Arapgir karayolu Karababa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Arapgir istikametine seyir halinde olan Turan Kılıç (68) idaresindeki otomobil karşı yönden gelen M.K. (50) yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan Kılıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA