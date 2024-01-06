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Malatya Battalgazi'de 4,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Malatya Battalgazi'de 4,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde AFAD verilerine göre 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.10'da yerin 8.76 kilometre altında yaşanan deprem, çevre illerden hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi.

Malatya Battalgazi\'de 4,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
06.01.2024 - 15:39,
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde AFAD verilerine göre 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.10'da yerin 8.76 kilometre altında yaşanan ve çevre illerden de hafif şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, olumsuz bir durumun olmadığı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya Battalgazi'de 4,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya Battalgazi'de 4,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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