Malatya Battalgazi\'de tartışma sonrası bacağına 2 kurşun isabet eden 1 kişi yaralandı

Malatya'da husumetlileri ile tartışan şahıs silahla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, 22.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Üçgen Park içerisinde husumetli olduğu 2 kişiyle karşılaşan S.K. (26) ile şüpheliler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında açılan ateş sonucu bacağına 2 kurşun isabet eden S.K. yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet boş kovan bulurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.