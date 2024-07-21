Malatya'da 10 yıl önce kaybolan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da 10 yıl önce kaybolan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu

Malatya\'da 10 yıl önce kaybolan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 10 yıl önce kaybolan bir şahsın cesedi, depremin yıktığı evin temelinde bulundu. Olayla ilgili biri kadın 3 kişi tutuklandı.

21.07.2024 02:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 10 yıl önce kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu. Olayla ilgili biri kadın 3 kişi tutuklandı.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2014 yılında aniden ortadan kaybolan Hüseyin B.'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatılırken, kayıp şahsın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, Hüseyin B.'nin eski eşi H.G.'nin ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsa dair herhangi bir iz ve emareye rastlayamayan ekipler, depremlerde H.G.'nin evinin yıkıldığı bilgisi üzerine bu sefer evde kadavra köpeği yardımıyla arama yaptı. İkamette yapılan aramalarda, evin temelinde bir erkeğe ait ceset bulunurken, cesedin kayıp olarak aranan Hüseyin B. olduğu belirlendi. Hüseyin B.'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, H.G. ile olaya karıştıkları tespit edilen A.T. ve kardeşi B.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Doğanşehir, Malatya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 10 yıl önce kaybolan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:23 İsrail, Yemen’in ardından bu kez komşusu Lübnan’ı vurdu İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu
22:36 İsrail savaş uçakları Yemen’e saldırdı, Husilerden korkutan açıklama geldi: Savaş başladı İsrail savaş uçakları Yemen'e saldırdı, Husilerden korkutan açıklama geldi: Savaş başladı
20:48 Erdoğan’ın KKTC’deki sözleri Yunanistan’ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor
18:49 8 bin liraya balık satıyorlar Yunanistan’a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf
15:46 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım
23:12 Bahçede Hint keneviri yetiştiren kadından pes dedirten savunma: Su döktüm büyüdü Bahçede Hint keneviri yetiştiren kadından pes dedirten savunma: Su döktüm büyüdü
20:49 Hatay’ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece Hatay'ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan genç saldırıdan önce İHA uçurmuş Trump'a suikast girişiminde bulunan genç saldırıdan önce İHA uçurmuş
19:14 İsrail savaş uçakları Yemen’i vurdu Bölgeden alevler yükseliyor İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu! Bölgeden alevler yükseliyor
18:57 Ağrı Dağı’na tırmanan 2 kişi sis ve tipide kayboldu Ağrı Dağı'na tırmanan 2 kişi sis ve tipide kayboldu
18:46 Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi
17:26 Başkan müjdeyi verdi Beşiktaş’ta Talisca sesleri Başkan müjdeyi verdi! Beşiktaş'ta Talisca sesleri
16:26 Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor
16:08 Nedeni daha bomba Wanda Nara’nın babası gözaltına alındı Nedeni daha bomba! Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı
15:47 Pakistan, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu resmen ’’terörist’’ olarak tanıdı Pakistan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu resmen ''terörist'' olarak tanıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 03:16:10. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da 10 yıl önce kaybolan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement