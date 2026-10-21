Malatya'da 115 okul ve 13 yurdu kapsayan denetimde 6 bin 848 kişi sorgulandı - Son Dakika
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Malatya'da 115 okul ve 13 yurdu kapsayan denetimde 6 bin 848 kişi sorgulandı

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Malatya\'da 115 okul ve 13 yurdu kapsayan denetimde 6 bin 848 kişi sorgulandı
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Malatya Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Ekim 08.00 ile 21 Ekim 08.00 arasında okul ve yurt çevresinde denetim yaptı. 24 saat süren uygulamada 115 okul ve çevresi ile 13 öğrenci yurdu kontrol edilirken 6 bin 848 kişi ve bin 558 araç sorgulandı.

Malatya'da öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul ve yurt çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 848 kişi ile bin 558 araç sorgulandı.

Malatya Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla okul ve öğrenci yurtları çevresinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

20 Ekim saat 08.00 ile 21 Ekim saat 08.00 arasında gerçekleştirilen denetimlerde 89 ekip ve 225 polis görev aldı.

24 saat süren uygulamalarda 115 okul ve çevresi ile 13 öğrenci yurdu ve çevresi kontrol edildi. Ekipler tarafından bin 558 araç ve 6 bin 848 kişinin sorgulaması yapıldı.

Kaynak: İHA
Malatya Valiliği3. SayfaGüvenlikMalatyaEğitimGüncelSon Dakika

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