Malatya'da 12 Katlı Bina Yıkıldı

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Ağır hasarlı 12 katlı bina böyle yıkıldı

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediliyor. Yeşilyurt ilçesindeki hasarlı 12 katlı bina ise saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin başında gelen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarına devam ediliyor. Bugün sürdürülen çalışmalarda Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik caddesi üzerinde bulunan 12 katlı ağır hasarlı bir binanın yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Patlayıcı kullanılmadan yıkım işlemleri gerçekleştirilen bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu.