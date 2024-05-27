Malatya\'da 2,5 Milyon Liralık Sentetik Ecza Operasyonu: 28 Bin 177 Adet Maddesi Ele Geçirildi

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Malatya'da, düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 28 bin 177 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Kentte kargo aracılığı ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler 48 saatlik fiziki takipli çalışma sonrası bir kargo firmasında arama yaptı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon olan 28 bin 177 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen 4 zanlından 2'si gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA