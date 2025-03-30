Malatya\'da 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın şüphelileri yakalandı

Malatya'da iki kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavganın şüphelileri yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde dün akşam 22.30 sıralarında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişinin ağır yaralanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler yakalandı. Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu M.N.S. ve H.E.H. ağır yaralanmıştı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda, olayın şüphelileri olduğu tespit edilen M.E.A., M.M., A.D. ve M.E.A. isimli şahıslar kısa sürede yakalandı.

Şüpheliler hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerekli tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA