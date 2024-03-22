Malatya\'da 2 Milyonluk Medikal Malzeme Çalındı, Zanlılar Yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde içerisinde 2 milyonluk medikal malzemenin bulunduğu konteyneri vinç yardımıyla çalan 2 zanlı yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yeşilyurt ilçesinde bir esnafa ait medikal malzemelerinin satışının yapıldığı konteynerin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın T.A. ile V.U. tarafından gerçekleştirildiği belirlenirken içerisinde 2 milyonluk medikal malzemenin bulunduğu konteynerin vinç yardımıyla bulunduğu yerden taşındığı tespit edildi. İki zanlı polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken konteyner ise sahibine teslim edildi. - MALATYA
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