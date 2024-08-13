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Malatya'da 3 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı tespit edilen iki adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 kilo 700 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 106 adet tabanca fişeği ile 4 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayda 2 zanlı gözaltına alındı.