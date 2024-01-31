Malatya'da 4 katlı binanın çatısı çöktü
MALATYA - Malatya'da 2 bloklu olan 4 katlı bir binanın çatısı kar yükü nedeniyle çöktü. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi Elif Altınok Sokakta bulunan Hilal Sitesi'nin çatısı büyük bir gürültü ile çöktü. Depremlerde az hasarlı olarak tespit edilen ve içerisinde vatandaşların oturduğu sitede bulunanlar çökmenin etkisiyle panikle dışarı çıktılar.
Son günlerde yağan kar yağışı sonrası yükünde bindiği çatının bu nedenle çöktüğü tahmin edilirken, asrın felaketinde binanın çatısının da hasar aldığı ancak binada bir sıkıntı olmaması nedeniyle hafif hasar verildiği belirtildi.
Aslanbey Mahallesi Muhtarı Tolga Toy, binanın çatısının büyük bir gürültü ile çöktüğünü söyleyerek şans eseri o sırada binanın altında kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralı bulmadığını da ifade etti. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Malatya'da birçok binanın hasar aldığını ve çatıların da bu nedenle sıkıntılı olduğunu da belirten Toy, vatandaşlara da çağrıda bulunarak evlerin az hasarlı olmasına bakılmaksınız çatıların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.
Binanın çevresi güvenlik çemberi ile kapatılırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de çatıdan sarkan ve tehlike arz eden parçaları da kaldırdı.
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