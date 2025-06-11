Malatya\'da 41 Farklı Noktada Yangın Söndürüldü

Malatya'da farklı noktalarda çıkan çok sayıda örtü, bahçe ve anız yangınları itfaiye tarafından söndürüldü.

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte yangın vakalarının artış gösterdiği Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, farklı noktalarda çıkan 41 ayrı yangına müdahale etti. Büyük bölümü örtü, bahçe ve anız yangınlarından oluşan 41 ayrı vakada kontrol altına alınan yangınlar söndürülürken olaylarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA