Malatya'da 5 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı - Son Dakika
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Malatya'da 5 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı

Malatya\'da 5 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı
18.07.2026 10:47
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Battalgazi'de meydana gelen depremin panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında evlerinin önünde bekleyen çocukların yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.20'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 15.59 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kent genelinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri de depremin etkisini gözler önüne serdi. Aileleriyle birlikte bahçeye gitmek için evlerinin önünde bekleyen çocuklar, sarsıntının başlamasıyla büyük korku yaşayarak hızla kaçıştı. Çocukların panik dolu anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan, deprem anına ilişkin kentin farklı bölgelerindeki güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde sarsıntı anları kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Malatya, Deprem, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 5 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı - Son Dakika

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