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Malatya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bir iş yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli gözaltına alındı.

Malatya\'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
23.01.2024 - 20:39,
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Malatya'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alibey Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde bir araya gelen iki grup üyeleri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştüğü olayda Y.K. (44) tarafından silahla açılan ateş sonucu R.D. (45) ve M.K. (52) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, olayın şüphelilerinden Y.K. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Yeşilyurt, Malatya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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