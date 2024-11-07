Malatya\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Dolaylı Mahallesi'nde yaşanan anız yangını çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

Dolaylı mahallesinde başlayan anız yangını kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla yangına müdahale etti. Yangın, çevredeki tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye yetkilileri, bu tür yangınların hem tarım alanlarına hem de doğaya zarar verdiğine dikkat çekerek anız yakma konusunda vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti. Yetkililer ayrıca, bu tür yangınların önlenmesi için bölgedeki çiftçilere bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. - MALATYA