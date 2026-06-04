Malatya\'da Asayiş Verileri Açıklandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 ve 2026 yıllarının ilk beş ayına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini açıkladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 ve 2026 yıllarının ilk beş ayına ilişkin asayiş, terör, uyuşturucu, organize suçlar, kaçakçılık, siber suçlar ve trafik verilerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Vali Yavuz açıklamasında, "Malatya'mızın huzur ve güvenliği her geçen gün daha iyiye gitmektedir. Kurallara uyan, başkasının hakkını gözeten tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hukuka aykırı hareket edenlerle mücadelemiz ise kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Terörle mücadele kapsamında 2026 yılı ilk beş ayında 29 olay ve operasyon gerçekleştirildiğini belirten Yavuz, 78 kişinin gözaltına alındığını, 22 kişinin tutuklandığını ve 45 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını ifade etti. Bu alanda olay sayısında yüzde 12 azalma, tutuklama oranında ise yüzde 100 artış yaşandığını söyledi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede 7 operasyon yapıldığını, 10 organizatörün yakalandığını, 2'sinin tutuklandığını ve 603 düzensiz göçmenin tespit edilerek işlem yapıldığını aktardı.

Narkotik suçlarla mücadelede ise 2026 yılı ilk beş ayında bin 94 olay ve operasyon gerçekleştirildiğini belirten Yavuz, bin 354 kişinin gözaltına alındığını, 259 kişinin tutuklandığını ve 76 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını söyledi. Aynı dönemde 19 bin 198 gram metamfetamin, 396 bin 456 adet sentetik hap, 14 bin 800 adet sentetik madde ve 15 bin 738 gram esrar ele geçirildiğini ifade etti. Vali Yavuz, sentetik maddelerdeki yakalamada yüzde 9 artış yaşandığını bununda güvenlik birimlerinin yoğun ve etkin çalışmasının sonucu olduğunu söyledi.

Organize suçlarla mücadelede 11 operasyon gerçekleştirildiğini, 23 kişinin gözaltına alındığını ve 8 kişinin tutuklandığını belirten Yavuz, kaçakçılıkla mücadelede 79 operasyon yapıldığını, 121 kişinin gözaltına alındığını ve 5 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Asayiş olaylarına ilişkin verileri de paylaşan Vali Yavuz, "2026 yılı ilk beş ayında 9 bin 6 olay meydana gelirken, 2025 yılının aynı döneminde bu sayı 9 bin 724'tü. Böylece olay sayısında yüzde 7,3 oranında azalma gerçekleşmiştir" dedi.

Suç türlerine göre de önemli düşüşler yaşandığını ifade eden Yavuz, evden hırsızlıkta yüzde 4,1, dolandırıcılıkta yüzde 15,5, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 44,3, motosiklet hırsızlığında yüzde 60, kapkaçta yüzde 100, yağma suçlarında ise yüzde 3,7 oranında azalma olduğunu söyledi. Kişilere karşı işlenen suçlarda da hakarette yüzde 11,6, tehditte yüzde 1,3, kasten öldürmede yüzde 17, kasten yaralamada yüzde 3, cinsel suçlarda ise yüzde 4,5 ile 28 arasında düşüş yaşandığını aktardı.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise iki bin 712 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini belirten Yavuz, siber suçlarla mücadelede bin 577 terör iltisaklı hesap üzerinde çalışma yapıldığını ve 927 şahsın tespit edildiğini, bu alanda geçen yıla göre yüzde 39 artış yaşandığını ifade etti.

Trafik verilerine de değinen Vali Yavuz, "Trafikte denetimlerimizi artırdık. Buna rağmen ölümlü ve yaralanmalı kazalarda yüzde 11, ölümlü kazalarda yüzde 37, yaralanmalı kazalarda yüzde 11 ve trafik kazalarına bağlı can kayıplarında yüzde 73'e varan azalma sağlanmıştır" dedi. Yavuz, araç sayısında yüzde 6,1, motosiklet sayısında ise yüzde 16,3 artış olmasına rağmen denetimlerin etkin şekilde sürdüğünü vurguladı.

Okul güvenliği kapsamında da 4 bin 582 okul ve yurdun denetlendiğini, 5 bin 721 okul çevresinin kontrol edildiğini, 21 bin 204 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığını ve 13 bin 937 araç ile 7 bin 352 okul servisinin denetlendiğini aktaran Yavuz, "Evlatlarımızın güvenliği bizim en öncelikli konumuzdur" dedi.

Vali Yavuz açıklamasını, "Malatya'da huzur ve güvenliği artırmak için tüm güvenlik birimlerimizle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı. - MALATYA