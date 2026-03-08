Malatya\'da Baba-Oğul Bıçaklı Kavga: Baba Hayatını Kaybetti

Malatya'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Özer Sokak'ta ikamet eden oğlu M.K.'nin evine giden Mustafa Berk ile baba oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu esnada M.K. babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Yaralı şahıs dışarı çıkarak çevredekilerden yardım isterken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Mustafa Berk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan M.K.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken Mustafa Berk'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıpa kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA