Malatya'da babası ve ağabeyinin katilini tırla ezen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da babası ve ağabeyinin katilini tırla ezen şüpheli tutuklandı

Malatya\'da babası ve ağabeyinin katilini tırla ezen şüpheli tutuklandı
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Malatya'da 2 yıl önce babası ve ağabeyini öldüren akrabası Reşit Kazıcı'ya tırla çarparak ağır yaralayan İbrahim Kazıcı tutuklandı. Yaralı Reşit Kazıcı'nın hastanedeki hayati tehlikesinin sürdüğü, şüphelinin ise 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Malatya'da 2 yıl önce babası ve Piyade Üsteğmen ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu akrabasına tırla çarparak ağır yaralayan İbrahim Kazıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda ağır yaralanan Reşit Kazıcı'nın hastanedeki hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, 2 Eylül Çarşamba günü Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Kazıcı, yönetimindeki tırla seyir halindeyken, 2 yıl önce yaşanan cinayet olayında babası ve ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Reşit Kazancı'nın üzerine tırını sürdü. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Reşit Kazıcı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Reşit Kazıcı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim Kazıcı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Husumetin geçmişi 2024 yılındaki cinayete dayanıyor

İki taraf arasındaki husumetin 20 Haziran 2024 tarihinde Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşanan cinayete dayandığı öğrenildi.

İddiaya göre, tır nakliye işi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan aile fertleri arasında çıkan kavgada, cezaevinde tutuklu bulunan Reşit Kazıcı, tabancayla ateş ederek 53 yaşındaki Abdullah Kazıcı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 32 yaşındaki Piyade Üsteğmen Aydın Kazıcı'yı öldürdü.

Olayın ardından Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, cezaevinde tutuklu bulunan Reşit Kazıcı, Abdullah Kazıcı'yı öldürmekten "ağırlaştırılmış müebbet hapis", Piyade Üsteğmen Aydın Kazıcı'yı öldürmekten ise "müebbet hapis" cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, olayda tırın çarptığı Reşit Kazıcı ile 2024 yılındaki cinayet nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Reşit Kazıcı'nın aynı kişi olmadığı öğrenildi. Cinayetin azmettiricisi olarak görülen ve cezaevinde tutuklu bulunan Reşit Kazıcı ile tırın çarpması sonucu yaralanan Reşit Kazıcı'nın isimlerinin aynı olması nedeniyle karışıklık yaşandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da babası ve ağabeyinin katilini tırla ezen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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