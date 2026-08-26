Malatya’da besi tesisinde yangın
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Yeşilyurt Çayırköy'deki besi tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da bir besi tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir besi tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesis içerisinden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevredeki alanlara sıçramadan söndürdü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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