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Malatya'da bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Malatya'da bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'nde bulunan bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya\'da bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi
07.01.2024 - 15:06,
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakınca caddesi üzerinde bulunan müstakil bir ikametin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralananın olmağı yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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