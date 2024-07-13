Malatya'da Büyükşehir Belediyesi kamyonu minibüse çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Büyükşehir Belediyesi kamyonu minibüse çarptı: 5 yaralı

Malatya\'da Büyükşehir Belediyesi kamyonu minibüse çarptı: 5 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait kamyonun freni tutmayınca trafik ışıklarında bekleyen minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

13.07.2024 13:04  Güncelleme: 13:09
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Malatya'nın Darende ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait kamyon fireni tutmayınca trafik ışıklarında bekleyen minibüse arkadan çarptı. Feci kazada minibüste bulunan yolculardan 5 kişi yaralandı.

Malatya- Kayseri Karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesinde yaşanan kazada Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyon dehşet saçtı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait B.K. yönetimindeki 44 BA 560 plakalı hafriyat kamyonunun iddiaya göre frenleri tutmayınca Aşağı Ulupınar mevkiinde trafik ışıklarında bekleyen Nasır Alan 06 AY 1197 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüs içerisinde bulunan Ömer Seyit Alan (12), Hamşi Alan, Sümbül Alan, Besra Alan ve sürücü Nasır Alan yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye ambulanslar sevk edilirken, Darende'de devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan Ömer Seyit Alan ile Besra Alan hava ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Freni tutmayarak ışıkta bekleyen minibüsü önüne katarak yaklaşık 500 metre sürükleyen Büyükşehir Belediyesi kamyonunun sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kazazedelere yardım için duran bir kamyona da arkadan başka bir kamyonun çarpması sonucu ikinci kaza meydana geldi. Yaralananın olmadığı ikinci kaza sonrası çevre yolunda trafik kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Büyükşehir Belediyesi kamyonu minibüse çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

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