Malatya\'da Cinayet: İki Zanlı Tutuklandı

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Malatya'da 26 yaşındaki Batuhan Kökovalı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Olay, 23 Aralık Pazartesi günü Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Asıl Sokak'ta meydana geldi. Sokak içerisinde yerde yatan Batuhan Kökovalı'yı görenler durumu sağlık ile polis ekiplerine bildirirken hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ş.F.A. ve G.B., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA