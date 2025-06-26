Malatya\'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan depo yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek depo içerisindeki bir araca da zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahalede bulunarak kontrol alıp söndürdü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA