Malatya\'da Ergün Apartmanı davasında karar: 7 sanığa hapis, 3\'ü tutuklandı

21.01.2026 17:54  Güncelleme: 18:10
Malatya'da 6 Şubat 2023'teki depremler sonucu yıkılan Ergün Apartmanı davasında, 7 sanığa hapis cezası verildi. Üç sanık tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 27 kişinin hayatını kaybettiği Ergün Apartmanı'na ilişkin davada 7 sanığa hapis cezası verilirken, 3 sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan ve 27 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralı kurtulduğu Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın son duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Statik Proje Müellifi B.Ö., Fenni Mesul B.B. ve Müteahhit İ.G., "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 13 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu üç sanık hakkında hükümle birlikte tutuklama ve yakalama kararı çıkardı. Duruşma salonunda hazır bulunan B.B., gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Davanın diğer sanıklarından Y.E.'ye 11 yıl 9 ay 20 gün, belediye personeli olarak dosyada yer alan D.Ö., B.S. ve A.Ö.'ye ise 8'er yıl 10'ar ay 20'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme başkanının bu sanıkların tutuklanmasına yönelik muhalefet şerhine karşın, heyetin diğer iki üyesinin oy çokluğuyla sanıklar hakkında adli kontrol kararı verildi.

Dava kapsamında yargılanan mimar H.A. ile sanıklar B.A. ve M.G. ise delil yetersizliği ve kusur durumları göz önüne alınarak beraat etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Malatya, 3-sayfa, Son Dakika

