Malatya\'da deprem sonrası trafik yoğunluğu

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Deprem bölgesi olan Malatya'da yıkımın büyük olduğu kent merkezinde oluşan trafik yoğunluğu zaman zaman araç trafiğinin de kilitlenmesine yol açıyor.

6 Şubat depremlerinin yıktığı illerin başında gelen Malatya'da, depremle birlikte kent merkezinde gelişi güzel araç parkları ile birlikte trafik zaman zaman içinden çıkılmaz hal alıyor. Depremin büyük yıkıma yol açtığı kent merkezinde de artan araç parkları ve gelişi güzel parklar nedeniyle trafikte birçok kez sıkışıyor.

Kapalı Çarşı civarı ile soykan parkı önünde deprem öncesinde uygulanan park yasağının deprem sonrası kalkmasının da parkların çoğalmasına neden olduğu belirtilirken, şehir içi trafikten sorunlu Büyükşehir Belediyesi Kent Trafik ekiplerinin bu konuda hiçbir çalışma yapmaması da tepkilere yol açıyor.

Bir taraftan devam eden çarşı projesi inşaatı ile soykan parkı ve yeni cami çevresinde alanlar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, geçici işyeri konteynerleri de bölgenin iyice daraltıldığını belirten vatandaşlar, şehir içi otobüslerinde faaliyete geçmesi nedeniyle kapalı çarşı civarının tam bir keşmekeşe dönüştüğünü söylüyor. - MALATYA