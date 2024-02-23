Malatya'da deprem sonrası trafik yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da deprem sonrası trafik yoğunluğu

Malatya\'da deprem sonrası trafik yoğunluğu

Deprem bölgesi olan Malatya'da yıkımın büyük olduğu kent merkezinde oluşan trafik yoğunluğu zaman zaman araç trafiğinin de kilitlenmesine yol açıyor. Depremin büyük yıkıma yol açtığı kent merkezinde artan araç parkları ve gelişi güzel parklar nedeniyle trafikte sıkışmalar yaşanıyor.

23.02.2024 13:02  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem bölgesi olan Malatya'da yıkımın büyük olduğu kent merkezinde oluşan trafik yoğunluğu zaman zaman araç trafiğinin de kilitlenmesine yol açıyor.

6 Şubat depremlerinin yıktığı illerin başında gelen Malatya'da, depremle birlikte kent merkezinde gelişi güzel araç parkları ile birlikte trafik zaman zaman içinden çıkılmaz hal alıyor. Depremin büyük yıkıma yol açtığı kent merkezinde de artan araç parkları ve gelişi güzel parklar nedeniyle trafikte birçok kez sıkışıyor.

Kapalı Çarşı civarı ile soykan parkı önünde deprem öncesinde uygulanan park yasağının deprem sonrası kalkmasının da parkların çoğalmasına neden olduğu belirtilirken, şehir içi trafikten sorunlu Büyükşehir Belediyesi Kent Trafik ekiplerinin bu konuda hiçbir çalışma yapmaması da tepkilere yol açıyor.

Bir taraftan devam eden çarşı projesi inşaatı ile soykan parkı ve yeni cami çevresinde alanlar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, geçici işyeri konteynerleri de bölgenin iyice daraltıldığını belirten vatandaşlar, şehir içi otobüslerinde faaliyete geçmesi nedeniyle kapalı çarşı civarının tam bir keşmekeşe dönüştüğünü söylüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, Deprem, Yıkım, Deprem, Trafik, Belediye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da deprem sonrası trafik yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:48:26. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da deprem sonrası trafik yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement