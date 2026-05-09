Malatya\'da düşen adam hastanede hayatını kaybetti

Malatya'da 63 yaşındaki bir kişi, kaldığı konteynerde düşerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 63 yaşındaki Veysel Ateş, bölgede bir arkadaşıyla kaldığı konteyner tipi karavanda düşerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ateş daha sonra kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Ölümü doktorlar tarafından şüpheli bulunan Ateş'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

KOAH hastası olduğu ileri sürülen Veysel Ateş'in ölümüyle ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA