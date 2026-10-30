Malatya'da enkaz kaldırmada eski vali yardımcısı dahil 6 kişiye soruşturma izni verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'da enkaz kaldırmada eski vali yardımcısı dahil 6 kişiye soruşturma izni verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya\'da enkaz kaldırmada eski vali yardımcısı dahil 6 kişiye soruşturma izni verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da enkaz işlemlerine ilişkin incelemede aralarında eski vali yardımcısının bulunduğu 6 kamu görevlisine soruşturma izni verildi. Doğrudan temin işlemlerinde 30 milyon 682 bin 352 TL ile 33 milyon 750 bin 587 TL arasında kamu zararı oluştuğu bilirkişi raporunda belirtildi.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin yürütülen ön inceleme sonucunda, aralarında eski vali yardımcısının da bulunduğu 6 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

Malatya Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 13 Ekim 2026 tarihli kararında, yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerine ilişkin bilirkişi raporundaki tespitler değerlendirildi. Vali Seddar Yavuz'un imzasını taşıyan kararda, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen işlemlerde 30 milyon 682 bin 352 TL ile 33 milyon 750 bin 587 TL arasında kamu zararı oluştuğunun bilirkişi raporunda belirtildiği kaydedildi.

Enkazların ekonomik değeri araştırılacak

Valilik incelemesinde, kamu zararı hesaplamalarının döküm sahalarında fiziki ölçüm ve tespit yapılmadan, ağırlıklı olarak evrak üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Enkazlarda bulunan taş, ağaç ve toprak gibi malzemelerin ekonomik değerleri ile 98 yıkım sözleşmesinde döküm sahalarının belli olması nedeniyle hesaplamalarda tereddüt oluştuğu ifade edildi. Kararda, binlerce kamyona karşılık gelen enkazın döküm sahalarında fiziki olarak incelenmesi ve varsa kamu zararının kesin olarak belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

6 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni

Soruşturma izni verilenler arasında olay tarihinde Malatya Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı olarak görev yapan A.B., YİKOB müdür veya müdür vekilleri S.D., A.Y. ve C.S. ile muayene ve kabul komisyonu üyeleri M.B. ve Y.Y. yer aldı. 4483 sayılı Kanun kapsamında verilen karara, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebileceği bildirildi. Soruşturma izninin, kamu görevlileri hakkındaki iddiaların adli makamlarca araştırılmasına yönelik olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaMalatyaGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Tokayev’den Ankara’da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun Tokayev'den Ankara'da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:31
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
16:30
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar şokta
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar şokta
16:26
Kayıp durdurulamıyor Altın fiyatlarında sert düşüş
Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 17:20:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Malatya'da enkaz kaldırmada eski vali yardımcısı dahil 6 kişiye soruşturma izni verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android