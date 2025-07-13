Malatya\'da Eşini Bıçaklayan Adam Kaçtı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Samanköy Konteyner Kent'te yaşayan ve bir süredir aralarında geçimsizlik bulunan Ö.Y. ile eşi Eylem Yeşilkaya arasında tartışma çıktı.

2 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Büyüyen tartışmada Ö.Y., 2 çocuk annesi eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 20'den fazla defa bıçakladıktan sonra kaçtı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNDEN BİR SÜRE ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak buldu. Bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Ö.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.