Malatya\'da Eski Eş Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Malatya'da eski eşini cadde ortasında pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında kent merkezi Akpınar Meydanı - Kışla Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. bir süre önce ayrıldığı eski eşi 35 yaşındaki Feride Kaya'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Başına ve vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası suç aleti ile birlikte polis merkezine giderek teslim olan H.K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA