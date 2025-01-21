Malatya\'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi Turgut sokakta bulunan bir evin çatısında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA