Malatya'da Feci Kaza: 3 Yaralı

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Malatya'da 4 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da 4 aracın karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Yaşam ve Spor Merkezi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Fahri Kayahan Caddesi'nden Şehirler Arası Otobüs Terminali istikametine dönüş alan 44 LU 333 plakalı otomobil ile kent merkezi istikametinden gelen bir araç çarpıştı. Kazaya aynı yöne seyreden 2 araç daha karışırken, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.