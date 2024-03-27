Malatya\'da FETÖ Firarisi Tutuklandı

Malatya'da jandarma tarafından yakalanan FETÖ firarisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan aranan firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Yeşilyurt ilçesindeki ikametinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde bulunan cesedin, 31 yaşındaki Armağan Salman'a ait olduğu belirlendi. Genç, sabah saatlerinde eğitim gördüğü kursa gitmek üzere evinden çıkmış ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilmiştir. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze ilçede defnedilecektir.
Burdur'un Çavdır ilçesinde sahte para ile hayvan alışverişi yapan ve piyasaya 699 bin 600 TL değerinde sahte para sokan 2 şahıs, Konya'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahısların daha önce Yozgat'ta da aynı yöntemle sahte para sürdükleri tespit edildi. Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Karakaya köyünde, muhtar adaylığı yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4'ü ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, köy güvenlik güçleri tarafından abluka altına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda, M.A. isimli hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 25 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A.'yı İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Küçükçekmece'de çıkan yangında mahsur kalan köpek için sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Köpeğin sahibi gözyaşları içinde müdahaleyi izlerken, yangın kontrol altına alındı. Köpek, yapılan müdahalenin ardından veterinere götürüldü.
Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtan ve bir kişiyi araç satma bahanesiyle dolandıran 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırılan kişinin şikayeti üzerine inceleme başlattı. 6 şüphelinin kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Fatih'te bir kadının darbedilirken manevi değerlere de küfredilmesi olayının görüntülerinin sosyal medyada yayımlandığı belirtildi. Şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan işlem yapıldığı ve 11 suç kaydının olduğu anlaşıldı. Olayın yaşandığı iş yerinin faaliyetine son verildi ve tahliye süreci başlatıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kafede alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 14 kişi yaralandı. Olayda 18 şüpheli gözaltına alındı. Taraflar arasında yaşanan silahlı çatışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Ekipleri tarafından otomobil ve ticari araçlara yönelik uygulama yapıldı. Denetimlerde basık araçlar, yüksek sesle müzik çalan otomobiller ve abartılı egzoz kullanan sürücüler hedef alındı. Uygulamaların artırılmasıyla trafikte düzen ve disiplin sağlanması hedefleniyor.
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