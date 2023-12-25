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Malatya'da genç bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Malatya'da genç bıçaklı saldırıya uğradı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya\'da genç bıçaklı saldırıya uğradı
25.12.2023 - 17:12,  Güncelleme: 17:21
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Malatya'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan 20 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, 15.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölge bulunan bir iş merkezinin önünde arkadaşları ile bekleyen M.H.A.'nın (20) yanına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler M.H.A.'ya bıçakla saldırarak olay yerinde hızla kaçtı. Sol bacak ve kol kısmında yaralanan ve çok fazla kan kayıp eden genç ihbar üzerine bölgeye çağrılan ambulansa alınarak ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

M.H.A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde saldırıyı gerçekleştirenleri tanımadığını belirttiği öğrenilirken, olayın zanlılarını yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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