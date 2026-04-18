Malatya\'da Güvenlik Denetimi

Malatya'da park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güven ortamının korunması, narkotik, asayiş ve trafik suçlarının önlenmesi amacıyla Yeşilyurt ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Yüzüncü Yıl Kent Parkı çevresi ile umuma açık işyerlerinde 16 ekip ve 38 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 215 şahıs ve 65 araç sorgulandı, 9 umuma açık iş yeri kontrol edildi. - MALATYA