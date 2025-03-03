Malatya'da Güvenlik Operasyonları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Malatya'da Güvenlik Operasyonları Artış Gösterdi

Malatya\'da Güvenlik Operasyonları Artış Gösterdi

Vali Yavuz, Malatya'da terör, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonların arttığını açıkladı.

03.03.2025 12:45
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılı Ocak-Şubat aylarına ilişkin güvenlik verilerini açıkladı. Terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı, narkotik suçlar ve organize suçlara yönelik operasyonlarda ciddi artış yaşandığını belirten Vali Yavuz, Malatya'nın huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılı Ocak- Şubat aylarına ilişkin güvenlik faaliyet verilerini kamuoyuyla paylaştı. Valilik binasında düzenlenen basın toplantısında, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Tolunay Başer de hazır bulundu.

Vali Yavuz, terörle mücadele kapsamında 1 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında 17 operasyon gerçekleştirildiğini ve 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bunlardan 7'sinin tutuklandığını, 6'sının ise adli kontrolle serbest bırakıldığını ifade eden Yavuz, 2024 yılının aynı dönemine göre operasyon sayısında yüzde 54,5, gözaltı oranında ise yüzde 53,3 artış yaşandığını vurguladı.

Göçmen kaçakçılığına yönelik de 10 operasyon gerçekleştirildiğini, 12 organizatörün yakalandığını ve 3'ünün tutuklandığını belirten Vali Yavuz, 179 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini bildirdi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 462 operasyon düzenlendiğini ve 658 kişinin gözaltına alındığını belirten Yavuz, tutuklama oranının yüzde 11,1 artarak 110'a yükseldiğini aktardı. 2025 yılının ilk iki ayında 8.507 gram metamfetamin ele geçirildiğini belirten Yavuz, bu miktarın 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 90'dan fazla bir artış gösterdiğini vurguladı.

2025 yılının ilk iki ayında organize suçlarla mücadelede 9 operasyon düzenlendiğini belirten Vali Yavuz, 69 kişinin gözaltına alındığını ve 55'inin tutuklandığını bildirdi. 2024 yılına kıyasla operasyon sayısında yüzde 125, gözaltı sayısında yüzde 590 artış yaşandığını ifade eden Vali Yavuz, kaçakçılıkla mücadelede 44 operasyon gerçekleştirildiğini dile getirdi. Vali Yavuz, 48 kişinin gözaltına alındığını, 1 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını belirterek Operasyonlarda 2 bin 398 paket sigara, 489 gram tütün, 272 bin 500 adet makaron, 40 cep telefonu ve 175 eski eser sikke ele geçirildiğini söyledi.

Asayiş suçlarına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Yavuz, "Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılı Aile Yılı ilan edilmiştir. Bu kapsamda da çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağımızı belirtmek isterim. Bu yılın ilk iki ayında 3 bin 132 asayiş olayı meydana gelmiştir. Bu olaylarda 375 kişi gözaltına alınmış 156'sı tutuklanmıştır" dedi.

Vali Seddar Yavuz, Malatya'da huzur ve güvenliği sağlamak için kolluk kuvvetleriyle birlikte kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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