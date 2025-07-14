Malatya\'da Güvenlik Uygulamaları Başarıyla Gerçekleşti

Malatya'da 7-14 Temmuz tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma ekiplerince düzenlenen uygulamalarda 99 aranan şahıs yakalanırken, narkotik operasyonlarında 12 kişi tutuklandı. Asayişi sağlamak amacıyla 63 binin üzerinde kişi sorgulandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında Geri Gönderme Merkezi'nde gerçekleştirilen Emniyet-Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, kent genelinde güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara dair önemli veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

Valilik koordinesinde Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından 7-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerde dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

Uygulamalarda hapis cezası ve ifadeye yönelik aranması bulunan toplamda 99 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 206 sabit ve şok uygulama yapılırken, bu çalışmalara 2 bin 678 personel katıldı. Yakalanan şahıslardan, 20'sinin 0-5 yıl, 2'sinin 6-10 yıl, 3'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Asayiş uygulamalarında ise 477 olay meydana gelirken, bu olayların 412'si aydınlatıldı. 63 bin 846 şahıs sorgulandı, 473 şahıs hakkında adli-idari işlem yapıldı. 294 yoklama kaçağı tespit edilerek işlemleri başlatıldı.

Yapılan uygulamalarda ele geçirilen suç unsurları ise şöyle:

"4 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği, 17 fişek, 3 kesici alet."

Narkotik suçlarla mücadelede de 33 olayda 47 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 12 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kapsamında 40 gram metamfetamin, bin 800 adet sentetik ecza, 77 gram sentetik kannabinoid, 181 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu ve 101 kök kenevir ele geçirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, tüm bu verilerin suç ve suçluyla mücadelede yürütülen kapsamlı ve etkili çalışmaların bir sonucu olduğunu belirterek "Halkımızın güvenliği, huzuru ve kamu düzeninin tesisi için tüm kurumlarımızla sahadayız. Hiçbir suçlu karanlıkta kalmayacak, hiçbir tehdit karşılıksız bırakılmayacak" diye konuştu. - MALATYA