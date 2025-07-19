Malatya\'da Hırdavat Mağazasında Yangın Çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, saat 15.45 Malatya- Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir hırdavat satış mağazasında yangın çıktı. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin koordinasyonunda Orman ve 7. Ana Jet Üssü itfaiye araçlarının yanı sıra Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerine ait su tankerleri ve Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA araçlarıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü iş yerinde büyük çaplı hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA