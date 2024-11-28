Malatya'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Malatya\'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Yeşilyurt'ta 1,4 milyon TL değerindeki ziynetleri çalan hırsız F.D. yakalandı.

28.11.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir eve girerek 1 milyon 378 bin 950 TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı.

Yeşilyurt İlçesi Molla Kasım Mahallesi'nde 24 Kasım Pazar günü meydana gelen olayda, bölgede bulunan bir daireye giren hırsızlık zanlısı bir kişi 1 milyon 378 bin 950 TL değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Durumun fark edilmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın zanlısının F.D. olduğunu belirledi.

Kimliği belirlenen zanlı polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının ikametinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 378 bin 950 TL olan muhtelif ziynet eşyaları ile 12 bin 379 TL para ele geçirildi.

F.D.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Yeşilyurt, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, malatya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:12 İstanbul’da iki ilçeye giriş paralı olacak İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:47 ABD’den İsrail’e saldırı silahı için dev bütçe ABD'den İsrail'e saldırı silahı için dev bütçe
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 17:51:20. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.