Malatya\'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir eve girerek 1 milyon 378 bin 950 TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı.

Yeşilyurt İlçesi Molla Kasım Mahallesi'nde 24 Kasım Pazar günü meydana gelen olayda, bölgede bulunan bir daireye giren hırsızlık zanlısı bir kişi 1 milyon 378 bin 950 TL değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Durumun fark edilmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın zanlısının F.D. olduğunu belirledi.

Kimliği belirlenen zanlı polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının ikametinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 378 bin 950 TL olan muhtelif ziynet eşyaları ile 12 bin 379 TL para ele geçirildi.

F.D.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA