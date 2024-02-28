Malatya'da Huzur-Güven Uygulaması: Bin 792 Kişi Sorgulandı - Son Dakika
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Malatya'da Huzur-Güven Uygulaması: Bin 792 Kişi Sorgulandı

Malatya\'da Huzur-Güven Uygulaması: Bin 792 Kişi Sorgulandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur-güven uygulamasında, bin 792 kişi sorgulandı. Uygulama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi ve 6 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

28.02.2024 16:12
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Malatya'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu farklı noktalarda huzur-güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada bin 792 kişi sorgulandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 34 ekip 97 personelle kent genelinde huzur-güven uygulaması yaptı. Genel asayiş olaylarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada bin 792 kişi sorgulanırken 73 iş yeri denetlendi. Uygulama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet fişek ele geçirilirken 6 yoklama kaçağı hakkında ise işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Huzur-Güven Uygulaması: Bin 792 Kişi Sorgulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Huzur-Güven Uygulaması: Bin 792 Kişi Sorgulandı - Son Dakika
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