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Malatya'da iki ayrı kaza: 5 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da iki ayrı kaza: 5 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada toplamda 5 kişi yaralandı. İlk kazada, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve A.Ö. ile eşi F.Ö. yaralandı. Diğer kazada ise sürücünün kontrolünden çıkan otomobil trambüsle çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı ve kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

02.01.2024 - 21:48,
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Malatya'da iki ayrı kaza: 5 yaralı

MALATYA - Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde 17.20 sıralarında meydana gelen ilk kazada, M.A. idaresindeki hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada A.Ö. ile eşi F.Ö. yaralandı.

Malatya - Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen diğer kaza da ise sürücünün kontrolünden çıkan 44 EE 657 plakalı otomobil trambüsle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralıların kentti çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı

Malatya\'da iki ayrı kaza: 5 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da iki ayrı kaza: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da iki ayrı kaza: 5 yaralı - Son Dakika
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