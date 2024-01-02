Malatya'da iki ayrı kaza: 5 yaralı
MALATYA - Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde 17.20 sıralarında meydana gelen ilk kazada, M.A. idaresindeki hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada A.Ö. ile eşi F.Ö. yaralandı.
Malatya - Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen diğer kaza da ise sürücünün kontrolünden çıkan 44 EE 657 plakalı otomobil trambüsle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralıların kentti çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı
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