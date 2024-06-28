Malatya'da İki Ayrı Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da İki Ayrı Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İlk olayda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, diğer olayda ise bir şahıs tanımadığı bir grubun saldırısına uğradı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, zanlılar ise yakalandı. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

28.06.2024 20:52
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Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde 17.00 sıralarında, A.Y. ile M.S.D., İ.U.Ç. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu A.Y. yaralanırken, zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, zanlılar bir süre sonra suç aleti ile birlikte yakalandı.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Kirişçi sokakta akşam saatlerinde meydana gelen diğer olayda ise bacağında silahlı vurulmuş halde bulunan bir şahıs hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs polise verdiği ilk ifadesinde tanımadığı kabalalık bir grubun saldırısına uğradığını belirttiği öğrenildi.

Olaylarla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da İki Ayrı Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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