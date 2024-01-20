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Malatya'da iki hafif ticari araç çarpışması: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da iki hafif ticari araç çarpışması: 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da iki hafif ticari araç çarpışması: 2 kişi yaralandı
20.01.2024 - 14:53,
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Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13.30 sıralarında, Yeşilyurt ilçesi Bentbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.E.D. yönetimindeki 44 KT 547 plakalı hafif ticari araç ile A.E.K. idaresindeki 44 FF 698 plakalı bir başka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da iki hafif ticari araç çarpışması: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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