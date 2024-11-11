Malatya'da İki Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da İki Kaza: Sürücü Yaralandı

Malatya\'da İki Kaza: Sürücü Yaralandı

Malatya-Adıyaman karayolunda maddi hasarlı kazadan sonra balık yüklü kamyon çekiciye çarptı.

11.11.2024 16:56
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Malatya- Adıyaman karayolunda sabah erken saatlerde yaşanan maddi hasarlı kazadan yaklaşık bir saat sonra balık yüklü bir kamyon kaza yerinde bekleyen çekiciye arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Edinilen bilgiye göre Malatya-Adıyaman karayolu üzeri Doğanşehir Esentepe mevkiinde sabah 05.30 sıralarında yaşanan maddi hasarlı kaza sonrası yol trafiğe kapandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde tek şeritten trafiğe açarken bir süre sonra Cebrail Gören yönetiminde ki 51 ABC 908 plakalı balık taşıyan kamyonun Malatya istikametine seyrettiği sırada kaza için bekleyen çekiciye arkadan çarptı. Kaza sonrası direksiyon hakimiyetinin de kaybolması ile boş araziye savrulan kamyonda bulunan sürücü Cebrail Gören yaralandı.

Yaralanan kamyon sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza sonrası yol tek şeritten trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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