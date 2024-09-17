Malatya'da İki Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da İki Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya\'da İki Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

17.09.2024 16:36
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Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. idaresindeki 44 AL 777 plakalı çekici ile V.M. yönetimindeki 44 AFG 842 plakalı araç ve M.Ç. idaresindeki 33 EAC 28 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada M.Ç. ile A.Ç. yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde 14.30 sıralarında meydana gelen diğer bir kazada ise Altınkayısı Bulvarı üzerinde seyir halinde olan B.O. idaresindeki 44 DP 698 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 44 LT 506 ve 06 FS 0199 plakalı araçlara çarptı. Kazada B.O. ile B.Y. yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da İki Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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