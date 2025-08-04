Malatya\'da İnşaat Alanında Düşme Olayı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaat alanına düşen 1 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Keşşaf Hoca Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bir kişi dengesini kaybederek yapımı devam eden bir inşaatın temel kısmına düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yaralı şahıs bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA